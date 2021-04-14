14 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür tekrar bölümüyle Show'da

14 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 14 Nisan 2021 Çarşamba yayın Show TV yayın akışı...

SHOW TV 14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show