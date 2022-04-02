14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

14 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:00

Galatasaray - Fenerbahçe

TFF Elit U14 Ligi

GS TV

14:30

Galatasaray - Fenerbahçe

TFF Elit U15 Ligi

GS TV

15:00

Aarhus - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00

Odense - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Galatasaray - Dinamo Kiev

Hazırlık Maçı

TRT Spor

17:00

Silkeborg - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Brondby IF - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45

Atalanta - Leipzig

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

19:45

PSV - Leicester City

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen

20:15

Foolad - Ahal

AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

20:15

Al Duhail - Pakhtakor

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

20:15

Al Jazira - Mumbai City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00

Cosenza - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Barcelona - E.Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00

Lyon - West Ham

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

Rangers - Braga

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

Roma - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

Paok - Marsilya

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00

Slavia Prag - Feyenoord

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen

23:15

Al Quwa Al Jawiya - Al Shabab

AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

23:15

Al Gharafa - Al Ahli Dubai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

23:15

Al Taawon - Sepahan FC

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2