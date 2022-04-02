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  3. 14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe maç programı...

14 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U14 Ligi

 GS TV

14:30
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U15 Ligi

GS TV

15:00
Aarhus - Viborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Odense - Vejle
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00
Galatasaray - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı

 TRT Spor

17:00
Silkeborg - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Brondby IF - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:45
Atalanta - Leipzig
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

19:45
PSV - Leicester City
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen

20:15
Foolad - Ahal
AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

20:15
Al Duhail - Pakhtakor
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

20:15
Al Jazira - Mumbai City
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:00
Cosenza - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Barcelona - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

CBC Sport, Exxen

22:00
Lyon - West Ham
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00
Rangers - Braga
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00
Roma - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00
Paok - Marsilya
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

Exxen

22:00
Slavia Prag - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final

cbcsport.tv, Exxen

23:15
Al Quwa Al Jawiya - Al Shabab
AFC Şampiyonlar Ligi

D Smart Kanal 90

23:15
Al Gharafa - Al Ahli Dubai
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

23:15
Al Taawon - Sepahan FC
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bölge Gündem Editör Ekibi
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