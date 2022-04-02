14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Nisan 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe maç programı...
14 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Nisan 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U14 Ligi
GS TV
14:30
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U15 Ligi
GS TV
15:00
Aarhus - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Odense - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Galatasaray - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı
TRT Spor
17:00
Silkeborg - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Brondby IF - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:45
Atalanta - Leipzig
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
19:45
PSV - Leicester City
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
cbcsport.tv, Exxen
20:15
Foolad - Ahal
AFC Şampiyonlar Ligi
D Smart Kanal 90
20:15
Al Duhail - Pakhtakor
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
20:15
Al Jazira - Mumbai City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:00
Cosenza - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Barcelona - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
22:00
Lyon - West Ham
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
Rangers - Braga
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
Roma - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
Paok - Marsilya
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
Exxen
22:00
Slavia Prag - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final
cbcsport.tv, Exxen
23:15
Al Quwa Al Jawiya - Al Shabab
AFC Şampiyonlar Ligi
D Smart Kanal 90
23:15
Al Gharafa - Al Ahli Dubai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
23:15
Al Taawon - Sepahan FC
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2