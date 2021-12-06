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14 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

14 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Ocak 2022 Cuma Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Ocak 2022 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:00
Senegal - Gine
CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:00
Fas - Komorlar
CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:00
Malavi - Zimbabve
CAF Afrika Uluslar Kupasi

20:00
Beşiktaş - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

20:00
Y.Malatyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig

20:00
Menemenspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig

20:30
Hansa Rostock - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2

20:30
Dynamo Dresden - Hamburg
Almanya Bundesliga 2

22:00
Zwolle - Willem II
Hollanda Eredivisie

22:00
Gabon - Gana
CAF Afrika Uluslar Kupasi

22:00
Almere - Roda
Hollanda Eerste Divisie

22:00
NAC Breda - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Dordrecht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Eindhoven - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Excelsior - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

22:00
FC Emmen - Helmond
Hollanda Eerste Divisie

22:00
SC Telstar - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

22:00
VVV Venlo - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

22:30
B.Dortmund - Freiburg
Almanya Bundesliga

22:30
Ternana - Ascoli
İtalya Serie B

22:45
KAA Gent - Kortrijk
Belçika Pro League

22:45
Partick - Kilmarnock
İskoçya Championship

23:00
Brighton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

23:00
Nice - Nantes
Fransa Ligue 1

Ramazan Sarı
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