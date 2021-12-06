14 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 14 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Ocak 2022 Cuma Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
14 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Ocak 2022 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:00
Senegal - Gine
CAF Afrika Uluslar Kupasi
19:00
Fas - Komorlar
CAF Afrika Uluslar Kupasi
19:00
Malavi - Zimbabve
CAF Afrika Uluslar Kupasi
20:00
Beşiktaş - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
20:00
Y.Malatyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
20:00
Menemenspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
20:30
Hansa Rostock - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2
20:30
Dynamo Dresden - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
22:00
Zwolle - Willem II
Hollanda Eredivisie
22:00
Gabon - Gana
CAF Afrika Uluslar Kupasi
22:00
Almere - Roda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
NAC Breda - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Dordrecht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Eindhoven - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Excelsior - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
22:00
FC Emmen - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
22:00
SC Telstar - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
22:00
VVV Venlo - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
22:30
B.Dortmund - Freiburg
Almanya Bundesliga
22:30
Ternana - Ascoli
İtalya Serie B
22:45
KAA Gent - Kortrijk
Belçika Pro League
22:45
Partick - Kilmarnock
İskoçya Championship
23:00
Brighton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
23:00
Nice - Nantes
Fransa Ligue 1