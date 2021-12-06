14 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Ocak 2022 Cuma Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 OCAK 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Ocak 2022 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:00

Senegal - Gine

CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:00

Fas - Komorlar

CAF Afrika Uluslar Kupasi

19:00

Malavi - Zimbabve

CAF Afrika Uluslar Kupasi

20:00

Beşiktaş - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

20:00

Y.Malatyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

20:00

Menemenspor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

20:30

Hansa Rostock - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

20:30

Dynamo Dresden - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

22:00

Zwolle - Willem II

Hollanda Eredivisie

22:00

Gabon - Gana

CAF Afrika Uluslar Kupasi

22:00

Almere - Roda

Hollanda Eerste Divisie

22:00

NAC Breda - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Dordrecht - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Eindhoven - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Excelsior - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

22:00

FC Emmen - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

22:00

SC Telstar - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

22:00

VVV Venlo - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

22:30

B.Dortmund - Freiburg

Almanya Bundesliga

22:30

Ternana - Ascoli

İtalya Serie B

22:45

KAA Gent - Kortrijk

Belçika Pro League

22:45

Partick - Kilmarnock

İskoçya Championship

23:00

Brighton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

23:00

Nice - Nantes

Fransa Ligue 1