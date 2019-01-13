14 Ocak İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Hangi illerde okular tatil?

Olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesiyle birlikte çoğu ilden kar tatili haberleri geliyor. Öğrenciler ve veliler 14 Ocak yarın okullar tatil mi? Ankara ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi diye araştırma yapıyor? 14 Ocak pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? İşte 14 Ocak kar tatili olan iller..

YARIN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 14 OCAK

Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle birlikte kar tatili haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hem kar ile hem de okulların tatil haberi ile sevinen öğrenciler kara ve tatile doymuyor. Öğrenciler ve veliler 11 Ocak yarın İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? gibi internetten araştırmalar yapıyor...

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Açıklama gelene kadar İstanbul ve Ankara illerinde eğitim öğretime devam edilecek. İstanbul ve Ankara Valiliğinden herhangi bir açıklama gelir gelmez haberimize eklenecektir.

METEOROLOJİ'EN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de güneybatı, Orta Akdeniz'de güneydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, 14 Ocak (pazartesi) için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU