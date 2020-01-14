14 Ocak Salı dolar ne kadar?
Dolar dün 5,89 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 5.89 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.
Baba yadigarı Kartal'ı 4x4 cipe dönüştürdü!
Şok aktüel 15-21 Ocak indirimli ürünleri kaçırmayın!
Gaziosmanpaşa'da kadına sopalı şiddet!
Türk ve Rus Heyetleri Libya için görüşmelere başladı
14 Ocak 2020 Salı 12:00
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT