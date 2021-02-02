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14 Şubat 2021 kampanyaları, indirimleri nelerdir?

Her yıl olduğu gibi çiftlerin en çok beklediği gün olan 14 Şubat bu yıl da geldi çattı. 14 Şubat tarihi yaklaştıkça en çok aratılan başlıklardan birisi ise '14 Şubat 2021 kampanyaları, indirimleri' oldu. Haberimizde, 14 Şubat için kampanya hazırlayan alışveriş sitelerini derledik.

14 Şubat 2021 kampanyaları, indirimleri nelerdir?

Şubat ayına girmemizle birlikte çiftlerin en çok beklediği gün olan Sevgililer Günü, merakla ve heyecanla beklenmeye başladı. 14 Şubat'a hazırlanan çiftler, bu yıl 14 Şubat gününde alınabilecek hediyeler için indirim kampanyalarını araştırıyor. Sevgililer adına oldukça özel bir gün bu günde, tüm kampanya ve indirimleri haberimizde derledik. Peki, 14 Şubat 2021 kampanyaları, indirimleri nelerdir? İşte detaylar...

14 ŞUBAT 2021 KAMPANYALARI VE İNDİRİMLERİ

Tüm alışveriş mağazaları ve online alışveriş siteleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcıları için en özel 14 Şubat kampanyalarını, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala başlattı. N11, Altınbaş, Teknosa, Morhipo, Trendyol, Hepsiburada ve Boyner gibi birbirinden farklı alışveriş sitesinde binlerce farklı ürün Sevgililer Günü'ne özel olarak indirime girecek. 

İşte 14 Şubat'ta kampanya başlatacak olan bazı online alışveriş mağazaları:

Ünlü takı ve mücevher mağazası Altınbaş, Sevgililer Günü özel fırsatlarına başladı.

İndirimlerin ana sayfasına gitmek için tıklayınız

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Milyonlarca kişinin kullandığı giyim mağazası Boyner'de Sevgililer Günü indirimlerine başladı ve 'Seven Kaçırmaz' kampanyası ile indirim başlattı. 

İndirimlerin ana sayfasına gitmek için tıklayınız.

boyner.jpg

Çok tercih edilen teknoloji mağazası Mediamarkt, kendi kategorisinde 'Aşık Olunacak Hediyeler' adı altında Sevgililer Günü indirimlerini başlattı.

İndirimlerin ana sayfasına gitmek için tıklayınız. 

mediamarkt.jpg

Morhipo'da Sevgililer Günü indirimlerine erken başlayan online alışveriş mağazalarından birisi. 

İndirimlerin ana sayfasına gitmek için tıklayınız.

morhipo.jpg

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