14 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 14 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 14 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Yabancı Sinema: Güzel Aileler (Families)
16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:30Kısa Film Kuşağı
18:00Hayat Sanat
18:30Bizim Resmimiz
19:00La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)
20:00İstanbul, Müzik ve Tarih
20:45Yeryüzleri
21:00Düşüncenin Seyir Defteri
22:00Yabancı Sinema: Paralel Yaşamlar (La Pointe-Courte)
23:45La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)