14 Şubat Sevgililer Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. Bu süreçte ise hem erkek, hemde kadın tarafı birbirlerine haklı olarak beklenmedik süprizler yapmak istiyor. Fakat aynı zamanda ise, bu sürprizi yaparken ceplerinin yanmamasını arzuluyor. Biz ise bu noktada, aracı olup siz sevgililere çeşitli firmaların bu 14 Şubat için yaptığı indirimleri derledik.

HEPSİBURADA 14 ŞUBAT 2021 SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ

14 ŞUBAT Sevgililer Günü’nü, 'Hepsi aşk için' sloganıyla kutlayan Türkiye’nin E-ticaret platformu Hepsiburada, sevgiliyi özel ve mutlu hissettirecek birbirinden güzel hediyeleri, cazip kampanya ve fırsatlarla sunuyor. Yüzde 60'a varan indirimler ile sevgilinizi mutlu etmenin tüm ayrıntıları...

Hepsiburada'nın Sevgililer Günü Kampanya sayfasına gitmek için tıklayınız.

ZEN PIRLANTA 14 ŞUBAT 2021 SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMLERİ

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, birçok çift ne hediye alabilirim derdine düştü. Hediye alma konusunda sıkıntı yaşayanlar için, harika bir önerimiz var. "Zen Pırlanta" 14 Şubat Sevgililer Günü’nde birbirinden güzel pırlanta modellerini uygun fiyatlardan sizlerin huzuruna sunuyor.

Zen Pırlanta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel en güzel pırlantalı yüzük, kolye, küpe ve bilekliklerde çok özel indirimler uyguluyor. Mağazadan ya da internet sitesinden yapılacak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde büyük imkan sağlıyor.

İndirimlere gitmek için tıklayınız.

TEKNOSA 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ 2021 İNDİRİMLERİ

Türkiye'nin en büyük elektronik zincirlerinden biri olan Teknosa, 14 Şubat Sevgililer günü için cep dostu kampanyalar düzenliyor. Cep telefonundan, kameraya, akıllı saatten, oyun konsoluna ve daha bir çok insan hayatını kolaylaştıran elektronik eşyalar uygun fiyatlara bulunabilecek. İşte detaylar...

Siteye girildiği andan itibaren anasayfada 'erkek' ve 'kadın' olmak üzere sizi iki kategori karşılıyor.

Ardından birçok kategoride cep dostu indirimler sizi karşılıyor. Fakat sevgilinizi mutlu etmek istiyorsanız, elinizi çabuk tutmalısınız...