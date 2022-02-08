14 Şubat Sevgililer Günü konserleri 2022 | 14 Şubat konser takvimi

Çiftlerin sabırsızlıkla bekledikleri günlerden biri olan Sevgililer Günü için geri sayım sürüyor. O günü sevgilisiyle konserde geçirmek isteyenler merakla 14 Şubat konser takvimini araştırıyor. Sevile şarkıcılar, romantik günde çiftlere güzel anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde hangi konserler var? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü konserleri 2022...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERLERİ 2022 | 14 ŞUBAT KONSER TAKVİMİ

Bülent Ersoy 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü konseri | Ankara Sheraton Hotel

Serdar Ortaç ve İbrahim Tatlıses 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü konseri | DoubleTree by Hilton İstanbul

Yıldız Tilbe 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | WOW İstanbul Hotel

Manuş Baba 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | Bartın Riverside Hotel

Cem Adrian 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | Sponge Pub Konyaaltı Antalya

Rafet El Roman 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | Dedeman Konya

Buray 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | Congresium Ankara

Sıla 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Mabel Matiz 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü Konseri | Volkswagen Arena

EN ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!

İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü!

Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sadece bugün değil, her gün bana sevgililer günü. Sen var olduğun, kalbimde aşkı bulduğun sürece her gün kutlanmaya ve özel olmaya yetecek. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum.

Duyduğum her müzikte en güzel dur noktası oldun sen. Durup izledim seni doya doya. Bugün yine en güzel şarkılardan biri eşlik ediyor bana, kafamı kaldırıp baktığımda görüyorum ki yine sen çok güzel bir dur noktası olmuşsun. Sen benim hayatımın dikili gülü, gönlümün parçası, can evim… Sevgililer günümüz kutlu olsun. Seni seviyorum.

Seni seviyorum demeyi o kadar çok seviyorum ki… Nereye gitsem, nereye dönsem sol göğüs kafesimin içinde yer aldığını biliyorum. Zikrediyorum hep “Seni seviyorum.” diye. Seni seviyorum sevgilim, sevgililer gününde değil sadece… Ben seni bana ait olduğun her gün ölesiye seviyorum.

Ruhun karıştı ruhuma, biz önce ruhlarımızı ortaya koyduk bu aşkta. Sonra yüzlerimiz ve ellerimiz birleşti. Kollarımız birbirimizin bedenini sarmayı çok sevdi. Sardık sımsıkı bizi. Sarılmaya en değer günlerden biri de bugün. Bugün senin ve benim günüm, bizim günümüz. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgili.

Duyduğun seslerin bazen bir anlamı olmaz, şayet aralarında senin sesin yoksa. Senin ve sesinin olmadığı hiçbir gün yaşanmaya değer değil. Bugün her yerde kutlamalar, göğe yükselen aşk naraları var. Bugün sen ve senin sesin var, bugün biz varız sevgilim. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek.

Sen çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi, sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum biriciğim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa... Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana...

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün kesin kökeni hâlâ bir sır olarak kalır, ancak tarihçiler binlerce yıl köklerine inanıyorlar. En popüler teori, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir: Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.