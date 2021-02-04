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14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde vatandaşların en çok uğradığı işyerlerinden olan çiçekçilerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor?

14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta kapanıyor?

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl koronavirüs salgının gölgesinde yaşanacak. 14 Şubat'ın sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin durumu merak edildi. Bu konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Genelge ile 14 Şubat Sevgililer Günün'de çiçekçilerin açık olup olmadığı belli oldu. 

14 ŞUBAT'TA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak  "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu genelge  hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Bu kapsamda çiçekçiler, 14 Şubat'ta açık olacak. Ancak evlere servis hizmeti verilecek, vatandaşlar kısıtlama tedbirlerine uymaya devam edecekler.

ÇİÇEKÇİLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? ÇİÇEKÇİLER KAÇTA KAPANIYOR?

Bakanlığın genelgesine göre çiçekçiler 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak,00.00'da ise kapanacak. Bu süre içinde saat  10.00­-17.00 arası  iş yerinden ve evlere servis,  10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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