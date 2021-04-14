14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Temmuz 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Temmuz 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
11:15
Ali Koç/Volkan Demirel
Basın Toplantısı
FB TV
12:00
Mlada Boleslav - Varnsdorf
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:00
PSG - Le Mans
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
13:00
Genk - AZ Alkmaar
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube
13:30
FC Seoul - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
15:00
Fikstür Çekimi
Spor Toto 1. Lig
beIN Sports Haber, Bein Sports 1
15:30
Oss - NEC Nijmegen
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube
16:00
Stuttgart - Darmstadt
Hazırlık Maçı
VfB Stuttgart Youtube
17:00
Kairat Almaty - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
17:00
Bochum - Bonner SC
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube
17:00
Duisburg - Preussen Münster
Hazırlık Maçı
Duisburg Youtube
17:00
Wolfsburg - Holstein Kiel
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
18:00
Trabzonspor - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
A Spor
18:00
Alashkert - Connahs Quay
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
18:00
Hertha Berlin - Hannover
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube
18:00
B.Leverkusen - Wehen
Hazırlık Maçı
Leverkusen Youtube
18:00
Lille - KAA Gent
Hazırlık Maçı
Lille Youtube
19:00
Lisen SK - TJ Sokol
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
19:00
Nantes - Guingamp
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube
19:00
Montpellier - Rodez
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube
20:00
Sion - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube
20:00
Neftçi Bakü - Dinamo Tiflis
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV
21:00
Ahmet Ağaoğlu/Ahmet Nur Çebi/Ali Koç/Burak Elmas
Özel Yayın
Haberturk
21:00
Legia Varşova - Bodo Glimt
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
21:00
Rubin Kazan - Spartak Moskova
Hazırlık Maçı
Spartak Moskova Youtube
21:00
PSV - PAOK
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube