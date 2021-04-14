14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı14 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Sebze, meyve ve etlerde kaçırılmayacak indirimler!14 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | En kaliteli bayram şekerleri ve çikolatalar A101'de!Bağcılar'da alacak verecek meselesi iki kardeşin canına mal oldu! Birini çekiçle, birini silahla öldürdü, cesetleri halıya sarıp kaçtı!TRT Yönetim Kurulu üyeleri | TRT Yönetim Kurulu'na atanan isimler 2021Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Resmi Gazete'de yayımlandı: TRT'de büyük değişliklik! İbrahim Eren'in görev süresi doldu! Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı değişti!Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | İbrahim Eren ne kadar maaş alıyor?TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
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14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Temmuz 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Temmuz 2021 Çarşamba  bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Temmuz 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

11:15
Ali Koç/Volkan Demirel
Basın Toplantısı
FB TV

12:00
Mlada Boleslav - Varnsdorf
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

12:00
PSG - Le Mans
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

13:00
Genk - AZ Alkmaar
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube

13:30
FC Seoul - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

15:00
Fikstür Çekimi
Spor Toto 1. Lig
beIN Sports Haber, Bein Sports 1

15:30
Oss - NEC Nijmegen
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube

16:00
Stuttgart - Darmstadt
Hazırlık Maçı
VfB Stuttgart Youtube

17:00
Kairat Almaty - Maccabi Haifa
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

17:00
Bochum - Bonner SC
Hazırlık Maçı
Bochum Youtube

17:00
Duisburg - Preussen Münster
Hazırlık Maçı
Duisburg Youtube

17:00
Wolfsburg - Holstein Kiel
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube

18:00
Trabzonspor - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
A Spor

18:00
Alashkert - Connahs Quay
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

18:00
Hertha Berlin - Hannover
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube

18:00
B.Leverkusen - Wehen
Hazırlık Maçı
Leverkusen Youtube

18:00
Lille - KAA Gent
Hazırlık Maçı
Lille Youtube

19:00
Lisen SK - TJ Sokol
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube

19:00
Nantes - Guingamp
Hazırlık Maçı
FC Nantes Youtube

19:00
Montpellier - Rodez
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube

20:00
Sion - Dinamo Kiev
Hazırlık Maçı
Dinamo TV Youtube

20:00
Neftçi Bakü - Dinamo Tiflis
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
CBC Sport, Bilyoner TV

21:00
Ahmet Ağaoğlu/Ahmet Nur Çebi/Ali Koç/Burak Elmas
Özel Yayın
Haberturk

21:00
Legia Varşova - Bodo Glimt
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

21:00
Rubin Kazan - Spartak Moskova
Hazırlık Maçı
Spartak Moskova Youtube

21:00
PSV - PAOK
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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