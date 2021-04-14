14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Temmuz 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Temmuz 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

11:15

Ali Koç/Volkan Demirel

Basın Toplantısı

FB TV



12:00

Mlada Boleslav - Varnsdorf

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:00

PSG - Le Mans

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



13:00

Genk - AZ Alkmaar

Hazırlık Maçı

AZ Alkmaar Youtube



13:30

FC Seoul - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



15:00

Fikstür Çekimi

Spor Toto 1. Lig

beIN Sports Haber, Bein Sports 1



15:30

Oss - NEC Nijmegen

Hazırlık Maçı

NEC Nijmegen Youtube



16:00

Stuttgart - Darmstadt

Hazırlık Maçı

VfB Stuttgart Youtube



17:00

Kairat Almaty - Maccabi Haifa

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



17:00

Bochum - Bonner SC

Hazırlık Maçı

Bochum Youtube



17:00

Duisburg - Preussen Münster

Hazırlık Maçı

Duisburg Youtube



17:00

Wolfsburg - Holstein Kiel

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube



18:00

Trabzonspor - Ümraniyespor

Hazırlık Maçı

A Spor



18:00

Alashkert - Connahs Quay

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



18:00

Hertha Berlin - Hannover

Hazırlık Maçı

Hannover 96 Youtube



18:00

B.Leverkusen - Wehen

Hazırlık Maçı

Leverkusen Youtube



18:00

Lille - KAA Gent

Hazırlık Maçı

Lille Youtube



19:00

Lisen SK - TJ Sokol

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



19:00

Nantes - Guingamp

Hazırlık Maçı

FC Nantes Youtube



19:00

Montpellier - Rodez

Hazırlık Maçı

Montpellier Youtube



20:00

Sion - Dinamo Kiev

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube



20:00

Neftçi Bakü - Dinamo Tiflis

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

CBC Sport, Bilyoner TV



21:00

Ahmet Ağaoğlu/Ahmet Nur Çebi/Ali Koç/Burak Elmas

Özel Yayın

Haberturk



21:00

Legia Varşova - Bodo Glimt

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Bilyoner TV



21:00

Rubin Kazan - Spartak Moskova

Hazırlık Maçı

Spartak Moskova Youtube



21:00

PSV - PAOK

Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube