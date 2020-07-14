Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 14 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? konusu vatandaşlarca merak ediliyor. İşte detaylar...

14 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." ifadelerini kullandı.

13 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1156 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, vaka sayısı 214 bin 1, vefat sayısı 5 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 248 bin 955'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 575 bin 841 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 717 bin 972 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 955 bin 142 vaka bulunuyor.

ABD SALGININ MERKEZİ OLDU

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 479 bin 483 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 138 bin 247 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 887 bin 959), Hindistan (908 bin 258), Rusya (733 bin 699), Peru (330 bin 123), Şili (317 bin 657), Meksika (304 bin 435), İspanya (303 bin 33), İngiltere (290 bin 133), Güney Afrika (287 bin 796), İran (259 bin 652), Pakistan (253 bin 604), İtalya (243 bin 230), Suudi Arabistan (235 bin 111), Türkiye (214 bin 1), Almanya (200 bin 436), Bangladeş (186 bin 894), Fransa (172 bin 377), Kolombiya (154 bin 277), Kanada (108 bin 155), Katar (104 bin 16), Arjantin (103 bin 265), Çin (83 bin 605), Mısır (83 bin 01), Irak (79 bin 735), Endonezya (76 bin 981), İsveç (75 bin 826), Ekvador (68 bin 459), Belarus (65 bin 114), Belçika (62 bin 781), Kazakistan (61 bin 755), Umman (58 bin 179), Filipinler (57 bin 6), Kuveyt (55 bin 508), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (55 bin 198), Ukrayna (54 bin 771) ve Hollanda (51 bin 93)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 72 bin 921, İngiltere 44 bin 830, Meksika 35 bin 491, İtalya 34 bin 967, Fransa 30 bin 29, İspanya 28 bin 406, Hindistan 23 bin 736, İran 13 bin 32, Peru 12 bin 54, Rusya 11 bin 439, Belçika 9 bin 787, Almanya 9 bin 139, Kanada 8 bin 790, Şili 7 bin 24, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 536, Kolombiya 5 bin 455, Türkiye 5 bin 382, Pakistan 5 bin 320, Ekvador 5 bin 63, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 4 bin 172, Mısır 3 bin 935, Endonezya 3 bin 656, Irak 3 bin 250, Bangladeş 2 bin 391, Suudi Arabistan 2 bin 243, Arjantin 1903, Filipinler 1599, Ukrayna 1412, Belarus 468, Kuveyt 393, Kazakistan 375, BAE 334, Umman 259 ve Katar 149."