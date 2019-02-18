14 Üniversite Rektörü yeni nesil üniversiteler için bir araya geldi

Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 14 Üniversitenin katılım sağladığı "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi" değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk katıldı.

Açılış konuşmasında toplantıya teşriflerinden dolayı tüm konuklara teşekkür eden Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, günümüz dünyasında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, kurulan eski sistemlerin demode olması, küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin uluslararasılaşma yoluna gitmesi ile birlikte, Dijital Dönüşümün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yer alan üniversitelerin de birinci önceliği haline geldiğini vurguladı.

Konuyla ilgili değerlendirmesini sürdüren Rektör Biber: "Böylesine önemli bir toplantıya Ardahan Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle görüş alışverişi yapmadıkça eksiklerimizi görmemiz mümkün olmuyor. Akademik toplantılar gerçekleştirerek, bilimsel çalışmalar yaparak ufkumuzu sürekli olarak genişletmek arzusu içindeyiz. Bizler genç üniversiteler olarak, ilk düğmemizi her zaman doğru iliklemeliyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bir travma geçirdik. Çok şükür ki bu tramvayı milletçe çok kısa bir sürede atlattık" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" başlıklı konuşmasında, "eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonu" ile yola çıktıklarını, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir şemsiye program olduğunu ve altında Atatürk Üniversitesi için çok önemli 23 ayrı projenin yürütüldüğünü söyledi. Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite kavramının eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyon alanlarının harmanlanmasına dayalı bir sistem tasarımına dayandığını belirtti.

Tasarım ve dönüşümün işleyişi ve gelişim süreciyle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Çomaklı: "Projenin on ikinci ayında önemli çıktılar elde ettik ve bunların en önemlilerini, "Atatürk Üniversitesi konumlanma haritasının çıkarılması, öncelikli alanların belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının oluşturulması, değişim ve dönüşümün öncü birimlerinin kurulması, akademik performans sisteminin oluşturulması, uluslararasılaşma strateji raporunun hazırlanması ve eğitimde mükemmeliyet modelinin geliştirilmesi çalışmaları olarak belirledik" dedi.

Rektör Çomaklı, son olarak proje kapsamında gerçekleştirilen 11 adet arama konferansının aslında istişare toplantıları olduğunu ve kararların katılımlı yöntemlerle alınmasının büyük önem taşıdığının altını çizerek şunları söyledi: "Yeni YÖK Sistem Yaklaşımında "Dijital Dönüşüm" konusu önemli bir yere sahip. Atatürk Üniversitesi bu konuya özel önem veriyor ve bu kapsamda ilk adım olarak Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisini Rektörlük bünyesinde kurduk. Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin eylem planlarından bazıları mevcut durumda pilot proje olarak Mühendislik Fakültesinde Dijital Okur-Yazarlık dersi olarak okutulmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Atilla Keskin, toplantıda projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler aktardı. Prof. Dr. Keskin, projenin ilk aşamasında Atatürk Üniversitesinde küçük bir TÜBİTAK modeli oluşturduklarını ve bu amaç doğrultunda üniversitenin BAP birimini, daire başkanlığı statüsünde bir yapıya dönüştürdüklerini belirtti. Keskin, ayrıca projenin başladığı 2 Şubat 2018 tarihinden itibaren sistem tasarımı çalışmalarında üniversite dışından 171, üniversite içinden 578 vizyoner insanla bir araya geldiklerini ve ortak akıl yakalamaya çalıştıklarını ifade etti.

Diğer taraftan, Atatürk Üniversitesi ile Ardahan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimlerinin iş birliği içinde ortak payda tasarlama ve araştırma projelerinde etkinliğin arttırılması kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesi ile Ardahan Üniversitesi; ortak işler, projeler, organizasyonlar, toplantılar, tanıtımlar ve benzeri etkinlikleri yapmak konusunda birbirlerine gereken desteği vereceği konusunda mutabakata vardı.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ile Ardahan Üniversitesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimleri tarafından atılan bu adımları önemsediklerini ve diğer üniversitelerin BAP Birimleriyle de entegrasyon çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, ayrıca Atatürk Üniversitesinin yeni kurulan üniversitelere desteğinin artarak devam edeceğini ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile elde edilen sistem tasarımlarının da paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: İHA