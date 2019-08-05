14 yaşındaki çoban baraj gölünde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Koçköprü Mahalesi'ndeki baraj gölüne serinlemek için giren ve kaybolan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz'ün yaklaşık 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen Van Jandarma Sualtı ekibinin yaptığı arma çalışmaları sonucu bulunan Gürbüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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DHA