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  3. 14 yaşındaki çocuk aile fertlerini katletmişti! Vahşetten yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

14 yaşındaki çocuk aile fertlerini katletmişti! Vahşetten yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Ordu’nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasını alıp aile bireylerine ateş açan ve annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürüp, babasını ağır yaralayan 14 yaşındaki F.Y'nin yaralı babasının ifadesi ortaya çıktı.

14 yaşındaki çocuk aile fertlerini katletmişti! Vahşetten yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Olay, Ordu Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Eğlence yerinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre F.Y kahvaltı esnasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini dile getirince aile bireyleri ile çocuk arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce 14 yaşındaki F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerini kurşun yağmuruna dizdi. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı’yı da yaraladı.

14 yaşındaki çocuk aile fertlerini katletmişti! Vahşetten yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

 Cani evlat F.Y. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.

14 yaşındaki çocuk aile fertlerini katletmişti! Vahşetten yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı.

F.Y.'NİN İFADESİ KAN DONDURMUŞTU

Olay sonrası ısrarla ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söyleyen ve içinde ailesine karşı kin biriktirdiğini aktaran 14 yaşındaki F.Y.'nin , “Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

{TITLE_STRIP}Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!

{TITLE_STRIP}Son dakika! Ordu Korgan'da aile katliamı! Tartıştığı annesini, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı

 

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