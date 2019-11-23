14 yaşındaki çocuk cinayet işledi

İzmir'in Konak ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AN 8071 plakalı minibüsün içerisinde bulunan Ahmet Saral (57), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı O.K. (14) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı şahıs, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Saral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, cinayet zanlısı O.K., suç aleti ile birlikte yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA