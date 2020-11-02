14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!
İzmir'de gerçekleşen depremde Emrah Apartmanı'nın enkazı altında kalan 58 saat sonra ekipler tarafından kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altına iken itfaiye eri ile konuştuğu o anlara kameralara anbean böyle kaydedildi.
İdil Şirin'in 58 saat sonra enkazın altından çıkarılma görüntüleri!
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02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
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