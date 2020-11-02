14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!

İzmir'de gerçekleşen depremde Emrah Apartmanı'nın enkazı altında kalan 58 saat sonra ekipler tarafından kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altına iken itfaiye eri ile konuştuğu o anlara kameralara anbean böyle kaydedildi.