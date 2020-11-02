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  3. 14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!

14 yaşındaki İdil Şirin enkaz altındayken itfaiye eriyle konuştuğu o anlar!

İzmir'de gerçekleşen depremde Emrah Apartmanı'nın enkazı altında kalan 58 saat sonra ekipler tarafından kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altına iken itfaiye eri ile konuştuğu o anlara kameralara anbean böyle kaydedildi.

İdil Şirin'in 58 saat sonra enkazın altından çıkarılma görüntüleri!İdil Şirin'in 58 saat sonra enkazın altından çıkarılma görüntüleri!

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!

Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından durumu kritik olan illeri duyurdu!

 

02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
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