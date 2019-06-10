14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü göndermişti! O kulüp başkanı tutuklandı

Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Z., iddiaya göre arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı 14 yaşındaki kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi. H.Ç., Adnan Z.'nin arkadaşlık isteğini kabul etti. Adnan Z. ise kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi.

DURUMU FARK EDEN AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

H.Ç.'nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Z. gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Araştırma sonucu Adnan Z.'ye ait cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.