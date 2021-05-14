14 yaşındaki Leyla Sever'e çarparak ölümüne neden olmuştu: Nesrin Bugan'a 4,5 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 2 yıl önce meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki Leyla Sever'e çarparak ölümüne neden olan Nesrin Bugan hakkında, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verildi.

HAMİLE OLDUĞU GEREKÇESİYLE SERBEST BIRAKILDI

NTV'nin haberine göre, hafta sonu ders aldığı etüt merkezine gitmek için 9 Kasım 2019’da Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı’ndan, iki kız arkadaşıyla birlikte karşıya geçmek isteyen Leyla Sever, Nesrin Bugan yönetimindeki otomobilin hedefi oldu. Refüje savrulup, başını kaldırım taşına çarpan Leyla Sevler, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Bugan, çıkarıldığı mahkemece, hamile olduğu gerekçesiyle ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS

Adana 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Nesrin Bugan 21 Nisan günü görülen davanın karar duruşmasında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aile, mahkemenin bu kararıyla bir kez daha yıkıldı.

"MAHKEMEYE BİLE KATILMADI"

Anne Gülzade Sevler, avukatın hukuki açıdan güzel bir sonuç alındığını söylediğini ancak kendisleri açısından bunun kabul edilemez bir durum olduğunu, suçun yüzde 100 sürücüye ait olduğunu ve karşı tarafın mahkemeye bile katılmadığını söyledi.

"10 TANE DAHA DOĞURSAM YERİNİ TUTMAYACAK"

Kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla’ya sarılarak acısını dindirmeye çalıştıklarını ifade eden anne Sevler, "Onunla birlikte yürüyorduk. Aklımızda başka bir bebek asla yoktu. Onun acısını kapatabilmek adına bir bebeğimiz daha oldu. Ama 10 tane daha doğursam, onun yerini tutmayacak. İç mimar olmak istiyordu, her şeyi hazırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.