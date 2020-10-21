Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bütçe açıklaması!Beckham' ın pozu tepkiye yol açtı!Sosyal medya fenomeninden canlı yayında şiddet!2020-2021 Giresunspor, Adanaspor maç özeti, maç sonucuKPSS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldüAlman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilme yetkisiMenemenspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Erciyes Üniversitesi 35 Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alacak | Başvurular ne zaman? Başvuru şartları neler?Sokağa çıkma yasağı gelecek mi, gelir mi? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldü

14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da yaşayan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Vail El Mansur (14), çalıştığı iş yerine gitmek için ağabeyi ile evden çıktığı sırada daha önce tartıştığı akranları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da yaşayan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Vail El Mansur, ağabeyi 16 yaşındaki Abdurrahim El Mansur ile çalıştığı iş yerine giderken dün akşam tartıştığı Suriyeli akranları tarafından bıçaklandı. El Mansur, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları, kimliklerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızmanlı Sokak'ta meydana geldi. Terzide çalışan Vail El Mansur, aynı bölgede çalışan ağabeyi Abdurrahim El Mansur ile iş yerine gitmek için yola çıktı. Kardeşler bindikleri tramvaydan indikleri sırada yaşadıkları Şükran Mahallesi'nde oturan grupla karşılaştı. Vali El Mansur'un dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştığı grup, kardeşlere sözlü tacizde bulundu.

14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldü

Tartışma kavgaya dönerken kardeşler, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Ancak peşlerinden gelen saldırganlardan biri Vail El Mansur'u göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan El Mansur, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, saldırıdan yara almadan kurtulan Abdurrahim El Mansur'un verdiği bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldü

14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi, bıçaklanarak öldürüldü

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT