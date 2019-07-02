14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2)
Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu.
TARLADA YATARKEN BULUNDU
Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu. Yaklaşık 30 saat sonra bulunup ailesine teslim edilen Gökalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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DHA
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