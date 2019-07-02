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  3. 14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2)

14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2)

Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu.

14 yaşındaki zihinsel engelli Halil, tarlada bulundu (2)

TARLADA YATARKEN BULUNDU

Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp yanından ayrılan ve arama çalışması başlatılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp (14), 3 kilometre uzaklıkta tarlada yatarken bulundu. Yaklaşık 30 saat sonra bulunup ailesine teslim edilen Gökalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DHA

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