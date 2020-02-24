SANKO Okulları öğrencileri, Uluslararası 14. Yer Bilimleri Olimpiyatında (IESO2020 International Earth Science Olympiad) Türkiye birinciliği ve ikinciliği derecelerini elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından düzenlenen resmi dili İngilizce olan Yer Bilimleri Olimpiyatları ön eleme sınavı İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak yapıldı.

Öğrencilere jeoloji, jeofizik, meteoroloji, alanında sorular yöneltilen yarışmada, Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi Öğrencileri Serhat Özfıstıkçı birinci, Erencem Özbey ise ikinci olarak önemli bir başarı elde ettiler.

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Ağustos 2020'de Rusya'da gerçekleşecek 14. Yer Bilimleri Olimpiyatı'nda Serhat Özfıstıkçı Türkiye birincisi, Erencem Özbey ise Türkiye ikinciliği derecelerini elde ederek dört kişiden oluşan IESO 2020 Türkiye Ulusal Takımına seçildiler.

SANKO Okulları Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Rusya'da düzenlenecek IESO 2020 Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek dört kişilik takımın iki öğrencinin SANKO Okulları öğrencisi olmasından büyük gurur duyduğunu belirterek, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.

Kaynak: İHA