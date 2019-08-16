14 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V.'yi yakaladı.
Niğde'de 4 ayrı suçtan 14 yıl hepis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V.'yi yakaladı. V.V. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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