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  3. 14 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

14 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V.'yi yakaladı.

14 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Niğde'de 4 ayrı suçtan 14 yıl hepis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptığı istihbari çalışma sonucunda 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V.'yi yakaladı. V.V. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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