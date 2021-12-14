İçinde yaşadığımız coğrafyayı dile getirip, görsele döken 140journos Youtube kanalı, içerikleriyle 1,22 milyon aboneye sahip. Günümüz Türkiye'sine dair önemli konu başlıklarına yer veren kanal hakkında "140journos kimin, kime ait? 140journos kurucusu kim?" soruları oldukça merak edildi. Haberimizde 140journos kurucularının kim veya kimler olduğuna dair detaylara yer verdik.

140JOURNOS KİMİN, KİME AİT? 140JOURNOS KURUCUSU KİM?

140journos'un kurucusu, Engin Önder'dir.

Engin Önder, Türkiye'yi anlamak ve anlatmak adına iletişim tasarımı ve reklamcılık eğitimi alan, erken yaşlarda başladığı profesyonel kariyerine bugün seri girişimci olarak devam ediyor. Yapımcılığını üstlendiği projelerle 2012 ve 2014 yıllarında İstanbul Tasarım Bienali’ne katıldı,

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü, kamusal alanlar için kültür, tasarım ve medya projeleri üreten İstanbul merkezli bir yaratıcı profesyonel ağı. 140journos ve Gastronomika gibi topluluk odaklı projelerin de müellifi olan bu ağ yapısının kurucusu ve 2010 yılından bu yana yöneticisidir.

2013 yılında Fransa Perpignan’da IŞİD’in ilk fotoğraflarının uluslararası medyaya satışını yönetti, 2014 yılında World Press Photo Multimedia Long Feature kategorisinde ekibiyle birincilik elde etti.

2015 yılında TIME Magazine tarafından gelecek neslin liderleri arasında gösterilen ve “Türkiye’de gazeteciliği değiştiren adam” seçilen Engin Harvard, Columbia, Princeton, Northwestern, King’s College, Lund gibi birçok prestijli akademide ve SXSW Interactive’de konferanslar verdi.

“Türkiye’yi anlamak” misyonuyla Ocak 2012’den bu yana sosyal mecralar üzerinde yayıncılık faaliyetleri yürüten 140journos, gazeteciliğe yaratıcı endüstrilerde çalışan profesyonellerin tecrübesini ekleyerek günümüzün izleyici beklentilerine uygun araştırmalar, belgeseller ve uygulamalar hazırlıyor. 140journos, 25 kişilik ekibiyle YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinde 1.5 milyona yakın aboneye erişiyor ve takipçilerinin %81’ini 18-35 yaş grubu oluşturuyor.

Bir siyasi hikaye anlatıcılığı denemesi olan “The Hitchhiker’s Guide to Erdoğan’s Galaxy” kitabının ve Harvard University Nieman Reports dergisinin yazarı olan Engin, 1.5 milyona yakın takipçisiyle Türkiye’nin popüler yeni medya yayıncılarından 140journos’un genel müdürlüğünü yapıyor ve pazarlama iletişimi süreçlerini yönetiyor.

CEM AYDOĞDU

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü ve 140 Journos Temsilcisi

140journos projesinin düşünsel altyapısını oluşturan isimlerden Cem, ortaokul ve liseyi İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı’nda halk müziği ve sanat müziği, üniversiteyi ise İTÜ ve Conservatorio Santa Cecilia’da klasik müzik ve bestecilik eğitimi alarak sürdürdü. Çeşitli kurumlardaki öğretmenlik ve sanat danışmanlığı sonrasında merkezinde bürokratik hiyerarşinin ve paranın olduğu iş ahlakına karşı kamu odaklı çalışmalar yaratmaya başladı. Fikrin kaynağının kişinin kendi derdi olması gerektiğini düşünen ve projelerini sinirinin üzerine inşa eden Cem, bu siniri 2011’den beri Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’nde yatıştırmaya çalışıyor ve karşı medya hareketi 140journos üzerinden toplumun değişen haber alma ihtiyaçlarını inceliyor.