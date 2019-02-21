1461 Trabzon 2 - 0 Muğlaspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında 1461 Trabzon, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında 1461 Trabzon, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. 1461 Trabzon ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında 1461 Trabzon sahasında Muğlaspor ile 16.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 1461 Trabzon - Muğlaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.02.2019 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
1461 Trabzon İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Muğlaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|22
|14
|6
|2
|33
|12
|48
|21
|2
|Kocaelispor
|22
|12
|4
|6
|27
|20
|40
|7
|3
|Serik Belediyespor
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|39
|7
|4
|Karacabey Birlikspor
|22
|11
|4
|7
|29
|27
|37
|2
|5
|Yeni Çorumspor
|22
|11
|2
|9
|31
|23
|35
|8
|6
|Payasspor
|22
|10
|4
|8
|22
|23
|34
|-1
|7
|Halide Edip Adıvar SK
|22
|8
|8
|6
|24
|26
|32
|-2
|8
|Turgutluspor
|22
|9
|4
|9
|33
|31
|31
|2
|9
|24 Erzincanspor
|22
|8
|5
|9
|30
|28
|29
|2
|10
|Diyarbekirspor
|22
|8
|5
|9
|25
|25
|29
|0
|11
|Muğlaspor
|22
|7
|5
|10
|21
|21
|26
|0
|12
|1461 Trabzon
|22
|5
|11
|6
|19
|20
|26
|-1
|13
|Cizrespor
|22
|5
|10
|7
|17
|23
|25
|-6
|14
|Gölcükspor
|22
|6
|6
|10
|13
|21
|24
|-8
|15
|Bağcılar SK
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|23
|-4
|16
|Fatsa Belediyespor
|22
|5
|8
|9
|17
|24
|23
|-7
|17
|Ankara Adliyespor
|22
|3
|10
|9
|21
|24
|19
|-3
|18
|Bucaspor
|22
|3
|7
|12
|18
|35
|16
|-17
Fikstür
|16.02.2019
|1461 Trabzon
|2-0
|Muğlaspor
|17.02.2019
|Halide Edip Adıvar SK
|1-0
|Bayburt Grup Özel İdare
|17.02.2019
|Gölcükspor
|0-2
|Karacabey Birlikspor
|17.02.2019
|Fatsa Belediyespor
|2-1
|Ankara Adliyespor
|17.02.2019
|Bucaspor
|0-0
|Anadolu Bağcılar SK
|17.02.2019
|Turgutluspor
|3-2
|Çorum Belediyespor
|17.02.2019
|24 Erzincanspor
|5-1
|Kocaelispor
|17.02.2019
|Serik Belediyespor
|1-1
|Cizrespor
|17.02.2019
|Payasspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
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