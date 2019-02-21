1461 Trabzon 2 - 0 Muğlaspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında 1461 Trabzon, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. 1461 Trabzon ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında 1461 Trabzon sahasında Muğlaspor ile 16.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1461 Trabzon - Muğlaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

16.02.2019 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

1461 Trabzon

1461 Trabzon İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 22 14 6 2 33 12 48 21 2 Kocaelispor 22 12 4 6 27 20 40 7 3 Serik Belediyespor 22 10 9 3 25 18 39 7 4 Karacabey Birlikspor 22 11 4 7 29 27 37 2 5 Yeni Çorumspor 22 11 2 9 31 23 35 8 6 Payasspor 22 10 4 8 22 23 34 -1 7 Halide Edip Adıvar SK 22 8 8 6 24 26 32 -2 8 Turgutluspor 22 9 4 9 33 31 31 2 9 24 Erzincanspor 22 8 5 9 30 28 29 2 10 Diyarbekirspor 22 8 5 9 25 25 29 0 11 Muğlaspor 22 7 5 10 21 21 26 0 12 1461 Trabzon 22 5 11 6 19 20 26 -1 13 Cizrespor 22 5 10 7 17 23 25 -6 14 Gölcükspor 22 6 6 10 13 21 24 -8 15 Bağcılar SK 22 5 8 9 25 29 23 -4 16 Fatsa Belediyespor 22 5 8 9 17 24 23 -7 17 Ankara Adliyespor 22 3 10 9 21 24 19 -3 18 Bucaspor 22 3 7 12 18 35 16 -17

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