148 ayrı evden su saatini çalan hırsız yakalandı

Samsun'da 148 evden su saati çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin çeşitli mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 gün içinde 148 ayrı evin su saati yerinden sökülerek çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını Recep S.'nin (45) gerçekleştirdiğini tespit ederek söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Recep S. ile birlikte hırsızlık olayında kullandığı İngiliz anahtarı ve kerpeten ele geçirildi. Suçunu itiraf eden Recep S. yaklaşık bir yıldır su saati çaldığını ve son 25 gün içinde çaldığı 148 adet su saatini kilosu 14 liradan Serhat K.'ye sattığını ve 4 bin lira para aldığını itiraf etti. Recep S.'nin çaldığı su saatlerini sattığı Serhat K.(27) de yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Serhat K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Recep S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA