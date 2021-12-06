14 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00

Kura Çekimi

UEFA Gençlik Ligi

UEFA TV

14:00

Bolnisi - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30

Aluminij - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Adana Demirspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Hatayspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Gornik Zabrze - Jagiellonia

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

20:30

Giannina - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:45

Spezia - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Le Havre - Bastia

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

Mallorca - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Spor Smart, Bilyoner TV

23:00

Ponferradina - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner TV

23:00

WBA - Blackburn Rovers

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:15

Arouca - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV