Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ağustos 2021 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



15:00

HJK Helsinki - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



15:00

Parnu JK - Paide

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:30

Utrecht - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Zwolle - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Smorgon - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Newcastle - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:00

Brest - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:00

Clermont - Troyes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



16:00

Nantes - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:00

Reims - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Degerfors - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Mjallby - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Trelleborgs - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Vasalunds - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:30

Mainz - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



17:00

KAA Gent - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Odense - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Lommel - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Londrina - Vila Nova

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Banik Ostrava - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Slovacko - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Teplice - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kalju - Tulevik

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



17:00

Zira - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:30

Portimonense - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Lokomotiv Moskova - Zenit

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



17:45

Willem II - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus, Bilyoner TV



18:00

Sporting Gijon - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Dila Gori - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Lens - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Mura - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Spartak Moskova 2 - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Altach - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Austria Vienna - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

LASK - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:30

Köln - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:30

Celta Vigo - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:30

Tottenham - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



18:30

KuPS - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Slask Wroclaw - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

BATE Borisov - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:30

Hammarby - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Östersunds - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:45

Empoli - Vicenza

İtalya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Aarhus - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Parma - Lecce

İtalya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Alianza Huanuco - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Spartak Trnava - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Akureyri - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Mjondalen - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Odds BK - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Tromsö - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Spartak Trnava - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Neftçi Bakü - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



19:15

M.Başakşehir - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:15

Tuzlaspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:15

Keçiörengücü - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



19:30

Cercle Brugge - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:55

Sibenik - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Famalicao - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Hafnarfjordur - Leiknir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Rubin Kazan - Samara

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Krasnodar - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Slovan Liberec - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Real Oviedo - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Neman - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Barcelona - Real Sociedad

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



21:00

KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Mikulas - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:00

Virton - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:00

Palestino - Curico Unido

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:00

Brann - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Mikulas - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:15

O. Ljubljana - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:45

Antalyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



21:45

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:45

Menemenspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



21:45

Bursaspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



21:45

Marsilya - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:45

Venezia - Frosinone

İtalya Kupası

Bilyoner TV



22:00

Zulte Waregem - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



22:00

Torino - Cremonese

İtalya Kupası

Bilyoner TV



22:00

Osijek - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Oriente Petrolero - Nacional Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Vitoria - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Corinthians - Ceara

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Flamengo - Sport Recife

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:15

Valur - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:30

Santa Clara - Moreirense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:00

Fuenlabrada - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Las Palmas - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Atlanta United - Los Angeles FC

MLS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



23:15

Sevilla - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:30

Sport Boys - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



23:30

Universidad de Chile - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV