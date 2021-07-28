15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
15 Ağustos 2021 Pazar gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Ağustos 2021 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
15:00
HJK Helsinki - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
15:00
Parnu JK - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
15:30
Utrecht - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Zwolle - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Smorgon - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Newcastle - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
16:00
Brest - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
16:00
Clermont - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV
16:00
Nantes - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:00
Reims - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Degerfors - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Mjallby - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Trelleborgs - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Vasalunds - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:30
Mainz - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
17:00
KAA Gent - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Odense - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Lommel - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
17:00
Londrina - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Banik Ostrava - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovacko - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Teplice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Kalju - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
17:00
Zira - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:30
Portimonense - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Lokomotiv Moskova - Zenit
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV
17:45
Willem II - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
S Sport Plus, Bilyoner TV
18:00
Sporting Gijon - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:00
Dila Gori - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Lens - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
18:00
Mura - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Spartak Moskova 2 - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Altach - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Austria Vienna - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
LASK - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:30
Köln - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
18:30
Tottenham - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
18:30
KuPS - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Slask Wroclaw - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
BATE Borisov - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Hammarby - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Östersunds - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:45
Empoli - Vicenza
İtalya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Aarhus - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Parma - Lecce
İtalya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Alianza Huanuco - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Spartak Trnava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Akureyri - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:00
Lilleström - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Spartak Trnava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Neftçi Bakü - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:15
M.Başakşehir - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:15
Tuzlaspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
19:15
Keçiörengücü - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
19:30
Cercle Brugge - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:55
Sibenik - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Famalicao - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Hafnarfjordur - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Rubin Kazan - Samara
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Krasnodar - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Slovan Liberec - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:30
Real Oviedo - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Neman - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Barcelona - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
21:00
KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Mikulas - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Virton - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Palestino - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:00
Brann - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Mikulas - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:15
O. Ljubljana - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Antalyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
21:45
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:45
Menemenspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
21:45
Bursaspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
21:45
Marsilya - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
Venezia - Frosinone
İtalya Kupası
Bilyoner TV
22:00
Zulte Waregem - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
22:00
Torino - Cremonese
İtalya Kupası
Bilyoner TV
22:00
Osijek - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Oriente Petrolero - Nacional Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Vitoria - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Corinthians - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Flamengo - Sport Recife
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:15
Valur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:30
Santa Clara - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Fuenlabrada - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Las Palmas - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Atlanta United - Los Angeles FC
MLS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:15
Sevilla - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:30
Sport Boys - San Martin
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
23:30
Universidad de Chile - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV