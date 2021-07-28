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15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Ağustos 2021 Pazar gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ağustos 2021 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


15:00
HJK Helsinki - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

15:00
Parnu JK - Paide
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

15:30
Utrecht - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Zwolle - Vitesse
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

15:30
Smorgon - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Newcastle - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

16:00
Brest - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:00
Clermont - Troyes
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

16:00
Nantes - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00
Reims - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Degerfors - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Mjallby - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Trelleborgs - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Vasalunds - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:30
Mainz - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

17:00
KAA Gent - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:00
Odense - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Lommel - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

17:00
Londrina - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Banik Ostrava - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Slovacko - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Teplice - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Kalju - Tulevik
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

17:00
Zira - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:30
Portimonense - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:30
Lokomotiv Moskova - Zenit
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV

17:45
Willem II - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
S Sport Plus, Bilyoner TV

18:00
Sporting Gijon - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00
Dila Gori - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Lens - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

18:00
Mura - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Spartak Moskova 2 - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Altach - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Austria Vienna - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
LASK - Sturm Graz
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:30
Köln - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

18:30
Tottenham - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

18:30
KuPS - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Slask Wroclaw - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
BATE Borisov - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Hammarby - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Östersunds - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:45
Empoli - Vicenza
İtalya Kupası
Bilyoner TV

19:00
Aarhus - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Parma - Lecce
İtalya Kupası
Bilyoner TV

19:00
Alianza Huanuco - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Spartak Trnava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Akureyri - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Viking - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:00
Spartak Trnava - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Neftçi Bakü - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

19:15
M.Başakşehir - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:15
Tuzlaspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:15
Keçiörengücü - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

19:30
Cercle Brugge - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:55
Sibenik - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Saburtalo Tiflis - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Famalicao - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Hafnarfjordur - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Rubin Kazan - Samara
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Krasnodar - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Slovan Liberec - Viktoria Plzen
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:30
Real Oviedo - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Neman - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Barcelona - Real Sociedad
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

21:00
KGHM Zaglebie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Mikulas - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:00
Virton - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:00
Palestino - Curico Unido
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:00
Brann - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Mikulas - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:15
O. Ljubljana - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:45
Antalyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

21:45
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

21:45
Menemenspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

21:45
Bursaspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:45
Marsilya - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Venezia - Frosinone
İtalya Kupası
Bilyoner TV

22:00
Zulte Waregem - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:00
Torino - Cremonese
İtalya Kupası
Bilyoner TV

22:00
Osijek - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Oriente Petrolero - Nacional Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Vitoria - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Corinthians - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Sport Recife
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:15
Valur - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:30
Santa Clara - Moreirense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

23:00
Fuenlabrada - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Las Palmas - Valladolid
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00
Atlanta United - Los Angeles FC
MLS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:15
Sevilla - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:30
Sport Boys - San Martin
Peru Primera-Apertura
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23:30
Universidad de Chile - Cobresal
Şili Primera Ligi
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