15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?Son dakika | Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandıAda Masalı 8. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 8. bölüm canlı izleAnafartalar Zaferi nedir, ne zaman, kaçıncı yılı 2021? Anafartalar Zaferi hangi cephede kazanıldı?Tesadüfün böylesi! Bolu'daki araba çekilişlerini CHP'liler kazanıyor! Tanju Özcan'ın eşine Audi çıkmışBaht Oyunu 8. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 8. bölüm canlı izleMessi'nin transfer detayları belli oldu! Yıldız futbolcu 2+1 yıl sözleşme imzalayacakYerli mobil simülatör oyunu dünyada rekor kırdı!Baht Oyunu dizisinin Bora'sı Aytaç Şaşmaz, şaştı kaldı! Hayranı, karşısında görünce fenalık geçirdi!SON DAKİKA! YÖK, YKS baraj düşürme çalışmasını tamamladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?' şeklindeki soru sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları yapılmaktadır. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte detaylar...

15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta sonu KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1.gün ve 2.gün sınavları yapıldı. Peki Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte merak edilen soruların yanıtları...

15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR? HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?

15 Ağustos 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı var. Bu hafta sonu Pazar gününe denk gelen sınavda adaylara başarılar dileriz.

15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre yakın sınavlar ve tarihleri;

21.08.2021 e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2021/11 İngilizce)***

29.08.2021 10:15 YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2

05.09.2021 10:15 TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem

05.09.2021 10:15 STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

19.09.2021 ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2

15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT