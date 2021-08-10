15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?
Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?' şeklindeki soru sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları yapılmaktadır. Peki 15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte detaylar...
ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta sonu KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1.gün ve 2.gün sınavları yapıldı. Peki Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte merak edilen soruların yanıtları...
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR? HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?
15 Ağustos 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı var. Bu hafta sonu Pazar gününe denk gelen sınavda adaylara başarılar dileriz.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre yakın sınavlar ve tarihleri;
21.08.2021 e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2021/11 İngilizce)***
29.08.2021 10:15 YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
05.09.2021 10:15 TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem
05.09.2021 10:15 STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
19.09.2021 ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2