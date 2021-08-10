15 Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 17- 18 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz hafta sonu KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1.gün ve 2.gün sınavları yapıldı. Peki Ağustos 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte merak edilen soruların yanıtları...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR? HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?

15 Ağustos 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı var. Bu hafta sonu Pazar gününe denk gelen sınavda adaylara başarılar dileriz.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre yakın sınavlar ve tarihleri;

21.08.2021 e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2021/11 İngilizce)***

29.08.2021 10:15 YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

05.09.2021 10:15 TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

05.09.2021 10:15 STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

19.09.2021 ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2