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15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzetleri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Bir Resim Bir Hikaye ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzetleri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler TRT 2 ekranlarında olurken 17:45'te Aramızda Müzik Var ekranlarda oluyor. Akşam 20.00'da Sarayın Lezzetleri izleyiciyle buluşuyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı 

15 AĞUSTOS 2021 TRT 2 YAYIN AKIŞI 

05:30 Murat Boncuk'la Atölye

06:00 Nakkaşın Fırçası

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Karalama Defteri

07:30 İzler Suretler

07:50 Müzelerin Yıldızları

08:00 Bir Resim Bir Hikaye

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Kısa Bir Ara

09:45 Western: Vahşi Melez (Chino)

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Belgesel: Para

13:30 Koleksiyoner

14:00 Geri Dönüşen Sanat

14:20 Renkler

14:30 Geziyorum

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Kısa Bir Ara

16:15 Yeryüzleri

16:30 Hayat Sanat - Kolaj

17:00 Sinema +

17:45 Aramızda Müzik Var

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Muasır

19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)

23:00 Film Arkası

23:30 Anadolu Arkeolojisi

00:00 Western: Vahşi Melez (Chino) 

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