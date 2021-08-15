15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzetleri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Bir Resim Bir Hikaye ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

TRT 2'de bugün ne var? Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler TRT 2 ekranlarında olurken 17:45'te Aramızda Müzik Var ekranlarda oluyor. Akşam 20.00'da Sarayın Lezzetleri izleyiciyle buluşuyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı 15 AĞUSTOS 2021 TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Murat Boncuk'la Atölye 06:00 Nakkaşın Fırçası 06:30 Tiyatro Dünyası 07:00 Karalama Defteri 07:30 İzler Suretler 07:50 Müzelerin Yıldızları 08:00 Bir Resim Bir Hikaye 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30 Kısa Bir Ara 09:45 Western: Vahşi Melez (Chino) 11:30 Evliya Çelebi 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Belgesel: Para 13:30 Koleksiyoner 14:00 Geri Dönüşen Sanat 14:20 Renkler 14:30 Geziyorum 15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 16:00 Kısa Bir Ara 16:15 Yeryüzleri 16:30 Hayat Sanat - Kolaj 17:00 Sinema + 17:45 Aramızda Müzik Var 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Muasır 19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 20:00 Sarayın Lezzetleri 20:30 Tarihin Ruhu 21:00 Fotoğraflar 21:15 Film Önü 21:30 Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice) 23:00 Film Arkası 23:30 Anadolu Arkeolojisi 00:00 Western: Vahşi Melez (Chino) trt2yayın akışı