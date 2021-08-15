15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzetleri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Bir Resim Bir Hikaye ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler TRT 2 ekranlarında olurken 17:45'te Aramızda Müzik Var ekranlarda oluyor. Akşam 20.00'da Sarayın Lezzetleri izleyiciyle buluşuyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı
15 AĞUSTOS 2021 TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Murat Boncuk'la Atölye
06:00 Nakkaşın Fırçası
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Karalama Defteri
07:30 İzler Suretler
07:50 Müzelerin Yıldızları
08:00 Bir Resim Bir Hikaye
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Kısa Bir Ara
09:45 Western: Vahşi Melez (Chino)
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Belgesel: Para
13:30 Koleksiyoner
14:00 Geri Dönüşen Sanat
14:20 Renkler
14:30 Geziyorum
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Kısa Bir Ara
16:15 Yeryüzleri
16:30 Hayat Sanat - Kolaj
17:00 Sinema +
17:45 Aramızda Müzik Var
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Muasır
19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Tarihin Ruhu
21:00 Fotoğraflar
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Adliye (Ordinary Justice)
23:00 Film Arkası
23:30 Anadolu Arkeolojisi
00:00 Western: Vahşi Melez (Chino)