15 Ağustos 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Yeni Gelin dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal hemen ardından Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Bu sabah programını ekranlara veriyor. akşam ise Kahkaha tufanı yaratacak Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 15 Ağustos 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. GüneYeni Gelin dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekranlara veriyor. 13.00'da Bir Şansım Olsa eski bölümüyle yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı... 15 AĞUSTOS 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI 07:00 Yeni Gelin 08.30 Bu Sabah 11.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar) show tvyeni gelinyayın akışıgüldür güldür