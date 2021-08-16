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16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 3 Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise başrollerini Demet Akbağ ve Ata Demirer'in paylaştığı serinin 3. filmi olan Eyvah Eyvah 3 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Eyvah Eyvah 3 Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın yayınlanırken akşam ise Akşam ise başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yer aldığı yerli sinema Eyvah Eyvah 3 filmi izleyici ile buluşuyor.

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

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