15 Ağustos bugün hangi diziler var? |15 Ağustos Perşembe yayın akışı
15 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
15 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
15 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
15 Ağustos Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Malefiz
21:50 Şansımı Seveyim
15 Ağustos Perşembe KANAL D Yayın Akışı
09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12.45 Afili aşk
16:00 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 Mandıra Filozofu
23.45 Benimle Söyle
15 Ağustos Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 fantastik Canavarlar
22:45 Benim Tatlı Yalanım
15 Ağustos Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Kolpaçino Bomba
21:45 Ya Sonra
15 Ağustos Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Hayati Tehlike
00.15 Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda
15 Ağustos Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Dönerse Senindir
22:15 Merdiven Baba
1 Ağustos Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Türk Sineması "Keloğlan Yeni Masal"
00:15 Rastgele
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