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  3. 15 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 15 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

15 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Aralık 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 

13:30
Bandırmaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30
Galatasaray
Divan Kurulu
GS TV

15:00
Qabala - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

16:00
Samsunspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00
Verona - Empoli
İtalya Kupası
Bilyoner TV

18:00
Tunus - Mısır
FIFA Arab Cup Yarı Final
FIFA Youtube

18:00
Sumqayıt - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

18:15
Giannina - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

18:15
Lamia - Volos
Yunanistan Süper Ligi

19:00
Menemenspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2

19:00
Eyüpspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Cagliari - Cittadella
İtalya Kupası
Bilyoner TV

20:00
Rakow Czestochowa - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:00
Twente - Feyenoord
Hollanda Kupası
Bilyoner TV

20:30
Monchengladbach - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2Bein Sports 2Bilyoner TV

20:30
Atromitos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Smyrnis - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:45
Bayern Münih - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:45
Lyon - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:45
Mechelen - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV

20:45
Zulte Waregem - St.Gilloise
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Brann - Jerv
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Katar - Cezayir
FIFA Arab Cup Yarı Final
FIFA Youtube

22:30
Augsburg - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

22:30
B.Dortmund - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30
B.Leverkusen - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

22:30
Union Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

22:30
Brighton - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

22:30
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

22:30
Crystal Palace - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport 2

22:30
Young Boys - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

22:30
Legia Varşova - KGHM Zaglebie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

23:00
Barcelona - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Hoffenheim - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Arsenal - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

23:00
Fiorentina - Benevento
İtalya Kupası
TRT SporBilyoner TV

23:00
Leuven - Club Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV

23:00
PSV - Fortuna Sittard
Hollanda Kupası
Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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