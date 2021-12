15 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Aralık 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Aralık 2021 Çarşamba gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:30

Bandırmaspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Galatasaray

Divan Kurulu

GS TV



15:00

Qabala - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



16:00

Samsunspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



17:00

Verona - Empoli

İtalya Kupası

Bilyoner TV

18:00

Tunus - Mısır

FIFA Arab Cup Yarı Final

FIFA Youtube

18:00

Sumqayıt - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:15

Giannina - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

18:15

Lamia - Volos

Yunanistan Süper Ligi



19:00

Menemenspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2

19:00

Eyüpspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Cagliari - Cittadella

İtalya Kupası

Bilyoner TV



20:00

Rakow Czestochowa - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Twente - Feyenoord

Hollanda Kupası

Bilyoner TV



20:30

Monchengladbach - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2Bein Sports 2Bilyoner TV

20:30

Atromitos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Smyrnis - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:45

Bayern Münih - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:45

Lyon - Hacken

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:45

Mechelen - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:45

Zulte Waregem - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:00

Brann - Jerv

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Katar - Cezayir

FIFA Arab Cup Yarı Final

FIFA Youtube

22:30

Augsburg - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



22:30

B.Dortmund - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:30

B.Leverkusen - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



22:30

Union Berlin - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



22:30

Brighton - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



22:30

Burnley - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



22:30

Crystal Palace - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport 2

22:30

Young Boys - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



22:30

Legia Varşova - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



23:00

Barcelona - Koge

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Hoffenheim - Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Arsenal - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Fiorentina - Benevento

İtalya Kupası

TRT SporBilyoner TV



23:00

Leuven - Club Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:00

Standard Liege - Beerschot

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:00

PSV - Fortuna Sittard

Hollanda Kupası

Bilyoner TV