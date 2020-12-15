15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken Doğu Bölgelerinde karla karışık sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ile birlikte yağmurun şiddeti de artarken hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyredecek.