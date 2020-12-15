  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?

15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken Doğu Bölgelerinde karla karışık sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ile birlikte yağmurun şiddeti de artarken hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyredecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız fobisini yenebilecek mi?Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız fobisini yenebilecek mi?

Sol Yanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim'den Serra'ya ilk öpücük!Sol Yanım 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim'den Serra'ya ilk öpücük!

İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktıİlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı

Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

 

15 Aralık 2020 Salı 08:59
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
İzmir'de yaşanan selden kötü haber! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de yaşanan selden kötü haber! 1 kişi hayatını kaybetti
Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü
Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü
İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!
İlk kez yürüyen merdiven gören halkın büyük sınavı!