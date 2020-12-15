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  3. 15 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 15 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise "Hekimoğlu" ekranlarda olacak. İşte Kanal D 15 Aralık Salı yayın akışı...

15 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında da "Hekimoğlu" Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı Kanal D yayın akışı...

15 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Memoli'ye bulaşan hastalık herkesi tedirgin eder. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu ise, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?

15 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Memoli, ölecek mi? Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Onunla aynı odada kalan Murat'ın ölümü ise Memoli'nin endişelerini arttırır. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Ateş'in sakin tutumu herkesi şaşırtır. Peki Ateş'in aklında ne var? Memoli için yeni bir tedavi mi uygulayacak?

Memoli'nin yakalandığı hastalık hızla ilerlemektedir. Ateş duruma çare arar. Yapmak istediği yöntemi İpek kabul etmez. Ancak Hekimoğlu Memoli'yi kurtarmaya kararlıdır. Hekimoğlu riski göze alır ve Memoli'nin yanına gider. İşin en önemli kısmı ise Memoli'ye kalmıştır. Memoli ne yapacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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