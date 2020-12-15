15 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında da "Hekimoğlu" Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı Kanal D yayın akışı...

KANAL D 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Memoli'ye bulaşan hastalık herkesi tedirgin eder. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu ise, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Memoli, ölecek mi? Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Onunla aynı odada kalan Murat'ın ölümü ise Memoli'nin endişelerini arttırır. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Ateş'in sakin tutumu herkesi şaşırtır. Peki Ateş'in aklında ne var? Memoli için yeni bir tedavi mi uygulayacak?

Memoli'nin yakalandığı hastalık hızla ilerlemektedir. Ateş duruma çare arar. Yapmak istediği yöntemi İpek kabul etmez. Ancak Hekimoğlu Memoli'yi kurtarmaya kararlıdır. Hekimoğlu riski göze alır ve Memoli'nin yanına gider. İşin en önemli kısmı ise Memoli'ye kalmıştır. Memoli ne yapacak?