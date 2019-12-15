15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
SÜPER LİG
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş - BtcTurk Yeni Malatyaspor
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Hatayspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Akhisarspor
19.00 Altınordu - Bursaspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER
- İki ligde de 17'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Gaziantep Basketbol
15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen
17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Türk Telekom
20.00 Teksüt Bandırma BK - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Hatay BŞB.
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
15.00 Halkbank - Tokat Bld. Plevne
15.00 Arkas Spor - Spor Toto
16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe HDI Sigorta
17.00 Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta
19.00 Sorgun Bld. - Ziraat Bankası
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Getafe - Real Valladolid (Enes Ünal)
14.15 Emmen - Sparta Rotterdam (Ferhat Görgülü - Halil İbrahim Dervişoğlu)
16.00 Celta Vigo - Mallorca (Okay Yokuşlu)
16.30 Feyenoord - PSV (Orkun Kökçü)
16.30 Austria Wien - Wolfsberger (Tarkan Serbest)
17.00 Manchester United - Everton (Cenk Tosun)
17.00 Juventus - Udinese (Merih Demiral)
17.00 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu - Mert Müldür)
17.30 Wolfsburg - M'gladbach (Yunus Mallı)
20.00 Schalke 04 - E. Frankfurt (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
20.00 Roma - SPAL (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)
Kaynak: DHA
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