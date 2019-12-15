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  3. 15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

15 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş - BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Hatayspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Osmanlıspor

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Akhisarspor

19.00 Altınordu - Bursaspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

- İki ligde de 17'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen

17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Türk Telekom

20.00 Teksüt Bandırma BK - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Hatay BŞB.

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Halkbank - Tokat Bld. Plevne

15.00 Arkas Spor - Spor Toto

16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 Arhavi Voleybol - Galatasaray HDI Sigorta

19.00 Sorgun Bld. - Ziraat Bankası

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Getafe - Real Valladolid (Enes Ünal)

14.15 Emmen - Sparta Rotterdam (Ferhat Görgülü - Halil İbrahim Dervişoğlu)

16.00 Celta Vigo - Mallorca (Okay Yokuşlu)

16.30 Feyenoord - PSV (Orkun Kökçü)

16.30 Austria Wien - Wolfsberger (Tarkan Serbest)

17.00 Manchester United - Everton (Cenk Tosun)

17.00 Juventus - Udinese (Merih Demiral)

17.00 Milan - Sassuolo (Hakan Çalhanoğlu - Mert Müldür)

17.30 Wolfsburg - M'gladbach (Yunus Mallı)

20.00 Schalke 04 - E. Frankfurt (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

20.00 Roma - SPAL (Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)

Kaynak: DHA

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