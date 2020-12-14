15 Aralık Salı su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİ

15 Aralık Salı tarihinde İStanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hangi mahallelerde ve saat kaçta suların gideceğini araştırarak bu kapsmada önlem almak isteyen kişiler için biz de haberimizde Aralık Salı su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİ bilgilerine yer verdik. İşte detaylar...

15 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 15 Aralık Salı günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

15 ARALIK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 15 Aralık Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

15 ARALIK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 15 Aralık Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.