15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni bölümde neler olacak?

16 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Akşam ise yerli sinema filmi "Hababam Sınıfı" ekranlarda yerini alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Programın son (87.) bölümünde 42 gündür kayıp Kağan Kavas'ın aşk yaşadığı eski yengesi Kavas'ın başka kadınlarla da görüştüğünü ifade etti. Başarılı sunucu Didem Arslan ise eski yenge Nuray Hanım'ın o kadını tehdit ettiğini öne sürerek ikiliyi canlı yayında yüzleştirdi.

Didem Arslan Yılmaz'ın bugün ki konukları kimler olacak? Hangi olaylar gün yüzüne çıkacak ve açıklığa kavuşacak? Daha fazla detay için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...