15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Akşam ise sevilen program "Güldür Güldür Show" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 15 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır. Geçen hafta fenomen dizi masamlar apartmanını konu edinen "Malumlar Apartmanı" ile seyirciyi çokça güldürdü. Peki bu hafta hangi konularla güldürmeyi planlıyorlar? Bugün kim konuk olacak? Daha fazla detay için aşağıdaki linkten yeni bölüm programına ulaşabilirsiniz...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM (15 Aralık) TANITIM İZLE