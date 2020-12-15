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15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 15 Aralık Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, akşam ise sevilen "Güldür Güldür Show" seyirci ile buluşacak. İşte 15 Aralık Salı yayın akışı...

15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Akşam ise sevilen program "Güldür Güldür Show" yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

Show TV 15 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır. Geçen hafta fenomen dizi masamlar apartmanını konu edinen "Malumlar Apartmanı" ile seyirciyi çokça güldürdü. Peki bu hafta hangi konularla güldürmeyi planlıyorlar? Bugün kim konuk olacak? Daha fazla detay için aşağıdaki linkten yeni bölüm programına ulaşabilirsiniz...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM (15 Aralık) TANITIM İZLE

15 Aralık Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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