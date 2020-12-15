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  3. 15 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

TV8 15 Aralık Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "Masterchef" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

15 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı sevilen moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yerini alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "Masterchef Türkiye" izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı TV8 yayın akışı...

15 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

TV8 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Masterchef Türkiye
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Masterchef Türkiye

15 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER  YAŞANDI?

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direkt eleme oyunu oynadı. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Emir eleme oyununda "Beef Wellington" yapmak için mücadele verdi. Takım oyunu olmadan yarışmacıların tamamı bireysel olarak Mehmet Şef'in anlattığı tekniğe göre yemeklerini hazırladı.

1 saatlik sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Yapılan tadımın ardından şefler gecenin birincisi olarak Barbaros'u açıkladı. Gecenin ikincisi Özgül olurken, üçüncü olan isim Serhat oldu. Dördüncü olan yarışmacı Emir olurken eleme potasına giren isim Eray oldu. MasterChef’te son 5’e kalan yarışmacılar Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadılar. Yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM (15 Aralık) TANITIMI İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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