15 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı sevilen moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yerini alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "Masterchef Türkiye" izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı TV8 yayın akışı...

TV8 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direkt eleme oyunu oynadı. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Emir eleme oyununda "Beef Wellington" yapmak için mücadele verdi. Takım oyunu olmadan yarışmacıların tamamı bireysel olarak Mehmet Şef'in anlattığı tekniğe göre yemeklerini hazırladı.

1 saatlik sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Yapılan tadımın ardından şefler gecenin birincisi olarak Barbaros'u açıkladı. Gecenin ikincisi Özgül olurken, üçüncü olan isim Serhat oldu. Dördüncü olan yarışmacı Emir olurken eleme potasına giren isim Eray oldu. MasterChef’te son 5’e kalan yarışmacılar Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadılar. Yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.