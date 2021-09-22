15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021
15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021 merak ediliyor. Peki atama kontenjanları açıklandı mı? 15 bin öğretmen ataması branşları belli oldu mu? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan paylaştığı duyuruda "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. 27 Eylül- 8 Ekim'de başlayacak ön başvuru ve sözlü sınavların ardından, branş dağılımları ve atama kontenjanları merak konusu oldu. İşte 15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021
15 BİN ATAMA KONTENJANLARI 2021 | 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2021
15 bin öğretmen ataması 27 Eylül itibarıyla başlayacak. Atamalar öğretmen adaylarının gündemindeyken, atama kontenjanları ve branş dağılımları da merak ediliyor. 5 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımları henüz belli olmadı ancak, MEB Personel'de yer alan tahminlere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sınıf Öğretmenliği 2165
İngilizce 1148
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085
Özel Eğitim 1876
İlköğretim Matematik Öğr. 800
Okul Öncesi Öğrt 800
Türkçe 750
PDR 550
Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680
Beden Eğitimi 500
Sosyal Bilgiler 450
Matematik 400
Türk Dili ve Edebiyatı 390
Bilişim Teknolojileri 390
İ.H.L. Meslek Dersleri 365
Görsel Sanatlar 302
Müzik 300
Arapça 258
Fizik 275
Kimya 210
Tarih 180
Almanca 170
Coğrafya 150
Felsefe 120
Biyoloji 65
DİĞER BRANŞLAR 65
Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55
Teknoloji ve Tasarım 50
Muhasebe ve Finansman 30
Giyim Üretim Teknolojisi 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20
Makine Tek./Makine ve Ka. 30
Sağlık/Hemşirelik 10
Tekstil Tek./Tekstil 15
El San.Tek./El Sanatları 15
Kuyumculuk Teknolojisi 15
Harita-Tapu-Kadastro/ 15
Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15
Adalet 15
Halkla İlişkiler ve Org 15
Mobilya ve İç Mekan Tas. 15
El San.Tek./Nakış 15
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8
Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6
Sağlık Bilgisi 6
Gıda Teknolojisi 9
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6
Sanat Tarihi 9
Denizcilik/Gemi Yönetimi 7
Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9
Yenilenebilir Enerji Tek. 8
Endüstriyel Otomasyon Tek 7
Metal Teknolojisi 6
Seramik ve Cam Teknolojisi 6
Konaklama ve Seyahat Hiz. 5
Büro Yönetimi 3
Radyo-Televizyon 1
Ulaştırma Hizmetleri 1
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1
"EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"
15 bin atama branş dağılımı ile ilgili soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.
ÖĞRETMEN ATAMASI ŞARTLARI NELERDİR?
MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021- 08/10/2021
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021
Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021
Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021- 09/12/2021
Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022- 07/01/2022
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022
Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022
Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022