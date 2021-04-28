Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk yaşıyor! İşte Bürsin'in Erçel ile verdiği Instagram pozu!28 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek?Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettilerPandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindiAv yasağının ardından balıkçılar ağ bakımına başladıAkıllardaki soru işaretlerine açıklık getirildi, İçişleri Bakanlığı ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ ile ilgili soruları yanıtladıBeşiktaş'ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktüElektrik kesintisi İstanbul 28 Nisan 2021 Çarşamba AYEDAŞPark halindeki bisikleti çalan hırsız polisten kaçamadıKontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 15 bin liralık malzeme çaldılar! Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

15 bin liralık malzeme çaldılar! Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Osmaniye'de inşaat halindeki evden piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan bakır kabloları çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

15 bin liralık malzeme çaldılar! Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Osmaniye'de kablo hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesinde inşaat halindeki bir evde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı yerde çalışma başlatan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan bakır kablolarla birlikte hırsızlık şüphelisi E.A. ve Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç başlatılırken çalınan bakır kablolar ise sahibine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT