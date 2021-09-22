15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan paylaştığı duyuruda "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. 27 Eylül- 8 Ekim'de başlayacak ön başvuru ve sözlü sınavların ardından, branş dağılımları ve atama kontenjanları merak konusu oldu. İşte 15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021

15 BİN ATAMA KONTENJANLARI 2021 | 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2021

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.

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15 bin öğretmen ataması 27 Eylül itibarıyla başlayacak. Atamalar öğretmen adaylarının gündemindeyken, atama kontenjanları ve branş dağılımları da merak ediliyor. 5 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımları henüz belli olmadı ancak, MEB Personel'de yer alan tahminlere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sınıf Öğretmenliği 2165

İngilizce 1148

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085

Özel Eğitim 1876

İlköğretim Matematik Öğr. 800

Okul Öncesi Öğrt 800

Türkçe 750

PDR 550

Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680

Beden Eğitimi 500

Sosyal Bilgiler 450

Matematik 400

Türk Dili ve Edebiyatı 390

Bilişim Teknolojileri 390

İ.H.L. Meslek Dersleri 365

Görsel Sanatlar 302

Müzik 300

Arapça 258

Fizik 275

Kimya 210

Tarih 180

Almanca 170

Coğrafya 150

Felsefe 120

Biyoloji 65

DİĞER BRANŞLAR 65

Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

Teknoloji ve Tasarım 50

Muhasebe ve Finansman 30

Giyim Üretim Teknolojisi 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20

Makine Tek./Makine ve Ka. 30

Sağlık/Hemşirelik 10

Tekstil Tek./Tekstil 15

El San.Tek./El Sanatları 15

Kuyumculuk Teknolojisi 15

Harita-Tapu-Kadastro/ 15

Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15

Adalet 15

Halkla İlişkiler ve Org 15

Mobilya ve İç Mekan Tas. 15

El San.Tek./Nakış 15

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8

Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6

Sağlık Bilgisi 6

Gıda Teknolojisi 9

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6

Sanat Tarihi 9

Denizcilik/Gemi Yönetimi 7

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9

Yenilenebilir Enerji Tek. 8

Endüstriyel Otomasyon Tek 7

Metal Teknolojisi 6

Seramik ve Cam Teknolojisi 6

Konaklama ve Seyahat Hiz. 5

Büro Yönetimi 3

Radyo-Televizyon 1

Ulaştırma Hizmetleri 1

Yiyecek İçecek Hizmetleri 1

Motorlu Araçlar Teknolojisi 1

"EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

15 bin atama branş dağılımı ile ilgili soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.

ÖĞRETMEN ATAMASI ŞARTLARI NELERDİR?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları açıklanmadı. Ancak bir önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şunlardı;



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,



4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.



7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,



9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021- 08/10/2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021

Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021- 09/12/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022- 07/01/2022

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022

Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022