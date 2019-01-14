15 bin TL çaldı, 20 dakikada yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kurusıkı tabancayla girdiği marketin iki çalışanını darp ettikten sonra yaklaşık 15 bin TL çalarak kaçan şahıs, polisin başarılı çalışması sayesinde 20 dakikada yakalandı.

Olay, 22.00 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapatma hazırlığı yapılan ve kepengi yarıya kadar indirilen markete silahla giren şahıs, çalışanlardan kasayı boşaltmalarını istedi. Çalışanlar ise şahsı engellemeye çalıştı. Bunun üzerine şahıs, mağaza müdürü ve bir personeli darp ederek, kasada bulunan yaklaşık 15 bin TL'yi alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis sevk edildi. Markette bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın 1990 doğumlu T.S. olduğunu belirledi. MOBESE kameralarından şahsın kaçtığı güzergahı tespit eden polis, durumu devriye gezen ekiplere bildirdi. Ekipler, şahsı 20 dakika içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan incelemede şahsın olay sırasında kullandığı silahın kuru sıkı olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA