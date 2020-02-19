15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru

SAKARYA (AA) - 15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali 20-25 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya festival yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Festival kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve Festival Genel Koordinatörü Yaşar Şahin, Sakarya 15.Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin hazırlıkları hakkında detaylı bilgi sundu.



Sakarya Valiliği'nin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 20-25 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oyunları festivaline, Büyükşehir Belediyesi, SATSO, SESOB, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Erenler Belediyesi, Arifiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Folkart destek veriyor.

Kaynak: AA