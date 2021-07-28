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15 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

15 Eylül 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 15 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

15 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 15 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

11:30
Jeonbuk - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

12:00
Cerezo Osaka - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

14:00
Beşiktaş - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
Yayın Yok

15:00
Liverpool - Milan
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Denizlispor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 2

17:00
Gençlerbirliği - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 1

17:00
Inter - Real Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Türkiye - İtalya
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

17:00
Jippo - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:30
Spartak Moskova - Legia Varşova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

17:30
KPV - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:00
KFUM Oslo - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jaro - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Mikkeli - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
TPS Turku - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
VPS - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Saburtalo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Aalesund - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ham Kam - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Jerv - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandnes - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sogndal - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:45
Beşiktaş - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

20:00
Menemenspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2

20:00
Bursaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:00
Ull Kisa - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

21:45
Stoke - Barnsley
İngiltere Championship
Bein Sports 2

Futbol
22:00
Atletico Madrid - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Club Brugge - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Inter - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Liverpool - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Manchester City - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Sporting Lisbon - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Palestino - Melipilla
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
 

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