Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 15 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:30

Jeonbuk - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV



12:00

Cerezo Osaka - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



14:00

Beşiktaş - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

Yayın Yok



15:00

Liverpool - Milan

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:00

Denizlispor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2



17:00

Gençlerbirliği - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 1



17:00

Inter - Real Madrid

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:00

Türkiye - İtalya

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



17:00

Jippo - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:30

Spartak Moskova - Legia Varşova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport



17:30

KPV - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:00

KFUM Oslo - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Jaro - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mikkeli - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

TPS Turku - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

VPS - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Saburtalo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Aalesund - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ham Kam - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Jerv - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandnes - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sogndal - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stjordals Blink - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:45

Beşiktaş - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:00

Menemenspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 2



20:00

Bursaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



21:00

Ull Kisa - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:45

Stoke - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports 2

Aç

Futbol

22:00

Atletico Madrid - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Club Brugge - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Inter - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

Liverpool - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Manchester City - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Sporting Lisbon - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Palestino - Melipilla

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

