15 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Aşk Tesadüfleri Sever 2ilk kez Kanal D'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Aşk Tesadüfleri Sever 2 TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 15 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatacak. 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Aşk Tesadüfleri Sever 2 Kanal DsadakatsizAşk Tesadüfleri Severece üneryayın akışı