15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Masumlar Apartmanı'nın dün yayınlanan bölümünü ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı tekrar bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? 09.45'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:35 Tövbeler Olsun 09:45 Kalk Gidelim 12:55 Benim Adım Melek 16:25 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Dünya Hali (Altyazılı) 21:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 23:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) trttrt1yayın akışımasumlar apartmanı