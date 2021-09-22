Benim Hayatım dizisi konusu nedir? Benim Hayatım oyuncu kadrosunda kimler var?POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2021? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Genç kız felç kaldı! Aracıyla çarpan ABD’li serbest bırakıldı!TUZKAM iş arayanlara umut kapısı olmaya devam ediyor!Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale köprüsü nerede, kaç metre?EGM Jandarma Bekçi alımı başvuru nasıl yapılır ,ne zaman yapılacak 2021? Bekçi maaşları ne kadar 2021?Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?Pistole ne demek, TDK'ya göre Pistole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1'de

15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Masumlar Apartmanı'nın dün yayınlanan bölümünü ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı tekrar bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 09.45'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:35 Tövbeler Olsun

09:45 Kalk Gidelim

12:55 Benim Adım Melek

16:25 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

21:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT