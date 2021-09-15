15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Bizim Resmimiz ekranda olurken 14:30'da Belgesel: Para programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da Edebiyat Söyleşileri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 07:30'da Hayat Sanat ekrana gelirken hemen ardından Opera Dünyası yayınlanıyor. Akşam ise Edebiyat Söyleşileri TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor... 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker) 07:00 Bizim Resmimiz 07:30 Hayat Sanat 08:00 Opera Dünyası 08:30 Sarayın Lezzetleri 09:00 Bir Resim Bir Hikaye 09:30 Evliya Çelebi 10:00 Koleksiyoner 10:30 Muasır 11:00 Anadolu Arkeolojisi 11:30 Tarihin Ruhu 12:00 Hayat Sanat 12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 13:00 Tarih Söyleşileri 14:15 Fotoğraflar 14:30 Belgesel: Para 15:00 Mim 16:00 Karalama Defteri 16:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Tiyatro Dünyası 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 Evliya Çelebi 20:30 Murat Boncuk'la Atölye 21:00 Edebiyat Söyleşileri 22:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter) 23:45 Randevu 00:00 Konser Zamanı : Aizonai Senfonik Türküler Konseri trt2yayın akışı