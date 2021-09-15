15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Bizim Resmimiz ekranda olurken 14:30'da Belgesel: Para programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da Edebiyat Söyleşileri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 07:30'da Hayat Sanat ekrana gelirken hemen ardından Opera Dünyası yayınlanıyor. Akşam ise Edebiyat Söyleşileri TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...
15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker)
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Tarih Söyleşileri
14:15 Fotoğraflar
14:30 Belgesel: Para
15:00 Mim
16:00 Karalama Defteri
16:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Tiyatro Dünyası
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Evliya Çelebi
20:30 Murat Boncuk'la Atölye
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)
23:45 Randevu
00:00 Konser Zamanı : Aizonai Senfonik Türküler Konseri