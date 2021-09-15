Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 15 Eylül 2021 Çarşamba | Akrepler ilişkinize odaklanmalısınız, Balıklar kafanızın içindeki sorulara yanıt bulmalısınız! İşte diğer burçlar...Dayak yeme ihbarında bulunmuştu, evinde annesinin ölü bedeni bulundu15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kardeşlerim ATV'de15 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Aşk Tesadüfleri Sever 2ilk kez Kanal D'de !15 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Star TV'deCinsel içerikli mesajlar Pelin Öztekin'i çıldırttı: İfşa etti!Damadın kendisine aşık olduğunu öğrenen kayınvalideden kızına çarpıcı itiraf: ''Kızım kocan bana âşık, boşan bu adamdan!''15 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Yasak Elma tekrar bölümüyle Fox TV'de15 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Kartal, Alman devinin karşısında15 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de

15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Bizim Resmimiz ekranda olurken 14:30'da Belgesel: Para programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da Edebiyat Söyleşileri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 07:30'da Hayat Sanat ekrana gelirken hemen ardından Opera Dünyası yayınlanıyor. Akşam ise Edebiyat Söyleşileri TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...

15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker)

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Tarih Söyleşileri

14:15 Fotoğraflar

14:30 Belgesel: Para

15:00 Mim

16:00 Karalama Defteri

16:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berliner Philharmoniker)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Tiyatro Dünyası

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:30 Murat Boncuk'la Atölye

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)

23:45 Randevu

00:00 Konser Zamanı : Aizonai Senfonik Türküler Konseri 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT